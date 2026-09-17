Биолог Мирошников: детям нужно заниматься активностью шесть раз в день

Профессор рассказал, как сидячий образ жизни у детей влияет на работу мозга Биолог Мирошников: детям нужно заниматься активностью шесть раз в день

Москва17 сен Вести.Недостаток физической активности у детей приводит к ухудшению кровоснабжения мозга и памяти, потери концентрации, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры спортивной медицины Российского университета спорта "ГЦОЛИФК" Александр Мирошников в интервью ИС "Вести".

Сидячий образ жизни, быстрые углеводы, которые потребляют наши с вами подростки, приводят к лишним жировым килограммам. 60 заболеваний связаны с лишним весом. И самое страшное - ухудшается полностью работа мозга. Потом мамы, папы и учителя не могут понять, почему дети не могут усваивать предмет. Жировая ткань полностью блокирует и кровоснабжение, и питательные вещества для мозга объяснил профессор

Он подчеркнул, что ребенку нужно заниматься физической активностью шесть раз в день, и занятий физкультурой в школе недостаточно. По словам Мирошникова, решать этот вопрос нужно комплексно и начинать с родителей, которые подают пример детям.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что только 44% детей дошкольного возраста соблюдают нормы физической активности.

В свою очередь министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявлял, что развитие детско-юношеского спорта – приоритет России.