Гроссмейстер Карякин заявил о необходимости внедрить шахматы в школы Гроссмейстер Карякин: внедрить шахматы в школы нужно давно

Москва27 окт Вести.Добавить занятие шахматами в школьную программу нужно было давно, так как через эту игру происходит развитие детей в интеллектуальном плане. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" сенатор, гроссмейстер, шахматист Сергей Карякин.

По его словам, некоторые регионы, в частности, Республика Калмыкия и Курская область, уже успешно внедряют шахматы в школах.

Есть позитивные примеры, и я согласен, что лучше было бы, конечно, это уже давно ввести, но значит работаем с тем, что есть, как говорится… Мы не хотим рубить сгоряча, мы не хотим перегружать людей, мы хотим, чтобы все было сбалансировано, чтобы и родители были довольны, что дети развиваются в интеллектуальном плане. И, соответственно, чтобы детям было комфортно сказал Карякин

Однако гроссмейстер выступил против того, чтобы заставлять детей играть в шахматы.

Задача шахмат в школах - это познакомить с азами игры, с общими какими-то правилами. А потом уже, если будет дальнейший интерес, тогда уже, конечно, нужно профессионально развиваться. А вот шахматы в школах — это больше про массовость добавил он

Кроме того, Карякин прокомментировал инициативу заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба изучать шахматы на уроках математики, чтобы повысить интерес детей к игре. По словам гроссмейстера, математику "трогать не нужно".