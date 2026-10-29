Член ОП Гриб заявил, что Хэллоуин можно заменить праздником русской сказки В ОП предложили заменить Хэллоуин праздником русской сказки

Москва29 окт Вести.Праздник русской сказки можно отмечать в России вместо Хэллоуина. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

В беседе с ТАСС он отметил, что детям нравится наряжаться в костюмы, устраивать конкурсы и веселые игры.

Надо придать Хэллоуину национальный окрас и переименовать его в праздник русской сказки сказал Гриб

Он также напомнил, что в русском фольклоре много своих "страшных" персонажей: Кощей Бессмертный, Баба-яга, Леший, Водяной.

Накануне стало известно, что в преддверии Хэллоуина в южнокорейском Сеуле скупили билеты на автобусные туры "Атака зомби". Согласно сценарию, участники получают сообщение о некой инфекции, после чего транспорт окружают актеры в гриме, с окровавленными лицами и одеждой.