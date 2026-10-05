Москва5 окт Вести.Майские праздники следует сделать непрерывными, как январские, поскольку многие россияне все равно берут отгулы в будние дни между Праздником Весны и Труда и Днем Победы. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

По его словам, объединить майские праздники можно за счет февральских, мартовских и ноябрьских. Гриб пояснил, что разрыв между праздничными днями не позволяет россиянам спланировать отдых.

Когда два дня отдыха, два дня работы, потом опять отдых это ни туда, ни сюда, а если непрерывные выходные - то получится хоть и небольшой, но настоящий отпуск сказал он ТАСС

Предстоящие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. На майские праздники жители России будут отдыхать 1-3 и 8-10 числа.