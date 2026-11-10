Москва10 ноя Вести.Майский отдых нужно сделать длиннее за счет сокращения выходных дней в новогодние праздники.

Об этом агентству ТАСС рассказал председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.

Мы не предлагаем вводить новые выходные дни - мы предлагаем перераспределить те, что уже есть. Например, в наступающем 2027 году новогодние праздники продлятся целых 11 дней - с 31 декабря по 10 января включительно. А майские разделены на две части: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Посередине будут четыре рабочих дня - вот их как раз можно было бы перенести на зиму между Новым годом и Рождеством рассказал Миронов

Он добавил, что продолжительные майские выходные особенно актуальны для сельских жителей и дачников, поскольку их приусадебное "в прямом смысле кормит людей", а май как раз подходит для посевных и посадочных работ.

Кроме того, такой график каникул был бы удобен людям, которые не могут себе позволить заграничный зимний отдых. Миронов отметил, что, хотя зимние развлечения вроде лыж и коньков имеют свою ценность, летний отдых пользуется куда большим спросом. Он напомнил, что лето в России, особенно в северных регионах, занимающих значительную часть страны, — довольно непродолжительное.

Ранее сообщалось, что в январе 2027 года россиян ждут 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней.

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что 31 декабря в России будет выходным днем.