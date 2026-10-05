Профессор Сафонов высказался против объединения майских праздников Профессор Сафонов: предложения по майским праздникам не учитывают экономику

Москва5 окт Вести.Предложения объединить праздничные дни в мае в один период отдыха возникают периодически, но они не учитывают реальное положение дел в экономике. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

В беседе с KP.RU он прокомментировал предложение замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба по объединению выходных по случаю Праздника Весны и Труда и Дня Победы.

Предложения сделать майские выходные долгими возникают постоянно, но они не учитывают реальную экономику. Снижать количество рабочих дней в году не надо, мы же боремся за рост ВВП. Компенсировать за счет суббот – не выход: это нарушит привычный режим труда и отдыха считает профессор

Замсекретаря ОП Гриб в своем предложении подчеркивал, что короткая рабочая неделя между майскими праздниками не позволяет россиянам спланировать отдых. Согласно производственному календарю, в 2027 году выходными днями объявлены 1-3 и 8-10 мая.