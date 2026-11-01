Депутат рассказала, когда россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя Лантратова: в 2027 году россиян ждет только одна рабочая суббота - 20 февраля

Москва1 ноя Вести.Только одна шестидневная рабочая неделя предстоит россиянам в 2027 году, она будет предшествовать трехдневным выходным ко Дню защитника Отечества, рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова (фракция "Единая Россия").

В 2027 году нас ждет одна рабочая суббота, это будет 20 февраля, и после этого мы будем отдыхать три дня - 21, 22 и 23 февраля сказала она

В соответствии с производственным календарем, работать в субботу 20 февраля 2027 года предстоит на один час меньше.

Депутат подчеркнула, что "все остальные длинные праздники соберутся сами". Помимо трех дней к 8 Марта, в мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 число, в июне - с 12 по 14, а в ноябре - с 4 по 7.

Лантратова также напомнила о предстоящих продолжительных новогодних каникулах, которые продлятся "целых 11 дней - с 31 декабря по 10 января".

В 2026 году у россиян с пятидневным рабочим графиком не было ни одной шестидневной рабочей недели, в 2025 году такая неделя была одна - перед ноябрьскими праздниками. В 2024 году шестидневных рабочих недель было сразу три - в конце апреля перед первыми майскими праздниками, перед Днем народного единства в ноябре и перед Новым годом.

В Трудовом кодексе РФ закреплено 14 праздничных дней в течение года, а если они выпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней, поэтому общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным. Общее количество рабочих дней в 2027 году, как и в 2025 и 2026 годах, составит 247, выходных и праздничных - 118.