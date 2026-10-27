Праздники в России в 2027 году: календарь по месяцам

В календаре собраны государственные, профессиональные, памятные, православные и народные праздники России. Для каждого месяца указано количество рабочих, выходных и праздничных дней при пятидневной трудовой неделе.

Производственный календарь и праздничные дни в 2027 году

Нерабочими праздничными днями по всей России считаются только даты, прямо перечисленные в статье 112 Трудового кодекса РФ. К таким государственным праздникам относятся Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День Победы, День России и День народного единства.

При совпадении государственного праздника с обычным выходным действует правило переноса. Как правило, день отдыха переходит на следующий рабочий день. Для январских праздников установлен особый порядок: два выходных, совпавших с новогодними каникулами, в период которых также отмечается Рождество Христово, правительство России может перенести на другие даты календарного года. По проекту производственного календаря в 2027 году подобное произойдет трижды: выходной с 2 января должен перейти на 5 ноября, с 3 января — на 31 декабря, а с субботы 20 февраля — на понедельник 22 февраля.

Если рабочий день предшествует государственному празднику, его продолжительность сокращается на один час

По текущему проекту в 2027 году насчитывается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

Январь

Праздники в январе в России в 2027 году Фото: Unsplash

Январь 2027 года начинается с продолжительных новогодних каникул. Отдых россиян продлится с 31 декабря 2026 года по 10 января включительно, а первым рабочим днем станет понедельник, 11 января. Каникулы связаны с сочетанием двух федеральных праздников — дни с 1 по 6 января и 8 января относятся к каникулам Нового года, а 7 января отдельно установлено как Рождество.

При пятидневной рабочей неделе в месяце 31 календарный день, из них 15 рабочих и 16 выходных и праздничных.

Дата Праздник 1 января Новый год 2 января День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского — православная дата 6 января Рождественский сочельник 7 января Рождество Христово — православный праздник 8 января Собор Пресвятой Богородицы — православный праздник 7–18 января Святки 11 января День заповедников и национальных парков России 12 января День работника прокуратуры Российской Федерации 13 января День российской печати; Щедрый вечер, или Васильев вечер — народный праздник 14 января Старый Новый год; Обрезание Господне — православный праздник; День памяти святителя Василия Великого; Васильев день — народный праздник 15 января Сильвестров день — народный праздник 17 января День артиста 18 января Крещенский сочельник 19 января Крещение Господне, или Богоявление — православный праздник 20 января Собор Иоанна Предтечи — православный праздник 21 января День инженерных войск 25 января День российского студенчества, или Татьянин день 27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти равноапостольной Нины — православная дата 29 января Поклонение честным веригам апостола Петра — православная дата

Рождество Христово, 7 января, — один из главных православных праздников. Ему предшествует Рождественский сочельник 6 января, которым завершается Рождественский пост.

После Рождества начинаются Святки, продолжающиеся до Крещенского сочельника. В этот период люди выходят колядовать и гадать.

Еще один крупный церковный праздник — Крещение Господне, который отмечается 19 января. Дата посвящена крещению Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Одна из главных церковных традиций праздника — великое освящение воды.

25 января в России отмечается День российского студенчества, а православная церковь чтит мученицу Татиану Римскую.

Особое место занимает 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. День воинской славы России связан с событиями 1944 года, когда блокада города была полностью снята.

Норма рабочего времени в России в январе составит 120 часов при 40-часовой неделе, 108 часов при 36-часовой и 72 часа при 24-часовой

Февраль

Праздники в феврале в России в 2027 году Фото: Unsplash

В феврале 2027 года — 28 календарных дней, из них 19 рабочих и девять выходных и праздничных. День защитника Отечества приходится на вторник, отдых продлится с 21 по 23 февраля, а 20 февраля станет рабочей субботой, сокращенной на один час.

Дата Праздник 2 февраля День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве — день воинской славы России 4 февраля Тимофеев день — народный праздник 6 февраля День памяти блаженной Ксении Петербургской — православная дата 7 февраля День балета — неофициально, точная дата назначается ведущими мировыми театрами 8 февраля День российской науки; День военного топографа 9 февраля День работника гражданской авиации 10 февраля День дипломатического работника; День памяти Александра Пушкина 12 февраля Собор трех святителей — православный праздник 14 февраля День святого Валентина; Трифонов день — народный праздник 15 февраля Сретение Господне — православный праздник; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 17 февраля День российских студенческих отрядов 21 февраля Международный день родного языка 23 февраля День защитника Отечества 24 февраля Власьев день — народный праздник 27 февраля День Сил специальных операций

2 февраля связано с завершением Сталинградской битвы 1943 года — одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Главный православный праздник месяца — Сретение Господне, 15 февраля. Он относится к двунадесятым праздникам и посвящен евангельской встрече младенца Иисуса с праведным Симеоном в Иерусалимском храме. На эту же дату приходится День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества: 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.

День защитника Отечества 23 февраля относится к федеральным нерабочим памятным дням. Традиция февральской военной даты сформировалась еще в советский период: праздник последовательно был связан с Красной армией, Советской армией и Военно-морским флотом.

Норма рабочего времени в России в феврале составит 151 час при 40-часовой неделе, 135,8 часа при 36-часовой и 90,2 часа при 24-часовой

Март

Праздники в марте в России в 2027 году Фото: Unsplash

В марте 2027 года — 31 календарный день, из них 22 рабочих и девять выходных и праздничных. Международный женский день выпадает на понедельник, поэтому россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта.

Дата Праздник 1 марта Всемирный день гражданской обороны; День эксперта-криминалиста МВД России; Ярилин день — народный праздник 3 марта Всемирный день писателя 8 марта Международный женский день 10 марта День архивов в России 11 марта День работника органов наркоконтроля 12 марта День работника уголовно-исполнительной системы России 14 марта День православной книги 15 марта Всемирный день защиты прав потребителей 18 марта День воссоединения Крыма с Россией 19 марта День моряка-подводника 20 марта Всемирный день Земли, учрежденный ООН; альтернатива — Международный день Матери-Земли 22 апреля 21 марта Всемирный день поэзии 22 марта Сороки, или Жаворонки — народный праздник 23 марта Всемирный метеорологический день 25 марта День работника культуры России 27 марта Всемирный день театра; День войск национальной гвардии Российской Федерации

Международный женский день вырос из рабочего и социалистического движения женщин в США и Европе, которые требовали права голоса, улучшения условий труда и равной оплаты. В августе 1910 года на Второй международной социалистической женской конференции в Копенгагене деятельница Клара Цеткин предложила учредить международный день женщин для проведения ежегодной демонстрации и привлечения внимания общества.

8 марта 1917 года работницы в Петрограде вышли на улицы с лозунгами “Хлеба и мира!” В 1921 году по решению коммунистической конференции было решено праздновать Женский день именно 8 марта в память об активном участии петроградских женщин в революции.

В советское время идеологический смысл постепенно смещался. Борьба за политические права сменилась чествованием женщины как труженицы, матери и хранительницы очага. Официально выходным 8 Марта стало в мае 1965 года по указу Президиума Верховного Совета СССР, и страна начала отдыхать в этот день с 1966 года.

Вторая важная линия мартовского календаря связана с началом Великого поста. Его даты ежегодно меняются, поскольку зависят от Пасхи. В 2027 году Великий пост начинается 15 марта и завершается перед Пасхой 2 мая. Поэтому большая часть марта и весь апрель в православном календаре связаны с подготовкой к главному христианскому празднику.

14 марта отмечается День православной книги, связанный с выходом в 1564 году “Апостола” Ивана Федорова — первой датированной печатной книги на Руси.

22 марта в народном календаре известно как Сороки, или Жаворонки. Этот день посвящен памяти сорока воинам-христиан римского легиона, которые в 320 году в городе Севастия отказались отречься от веры. За это их заставили стоять всю ночь в ледяном озере. Для крестьян же этот день был временем весеннего равноденствия. Считалось, что в этот день “зима кончается, весна начинается”, а из теплых стран прилетают сорок первых птиц, первыми из которых были жаворонки. В народном сознании число “сорок” закрепилось как главное связующее звено. Главный ритуал дня — выпечка из постного теста фигурок птиц с хохолками, крылышками, глазками из изюминок или конопляных семян. Обрядовое печенье раздавалось детям и молодежи.

Норма рабочего времени в России в марте составит 176 часов при 40-часовой неделе, 158,4 часа при 36-часовой и 105,6 часа при 24-часовой

Апрель

Праздники в апреле в России в 2027 году Фото: Unsplash

В апреле 2027 года — 30 календарных дней, из них 22 рабочих и восемь выходных. Федеральных нерабочих памятных дней нет. 30 апреля станет сокращенным на один час рабочим днем, так как предшествует Первомаю.

Дата Праздник 1 апреля День смеха 2 апреля День единения народов Белоруссии и России; Международный день детской книги 6 апреля День работников следственных органов МВД России 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы — православный праздник; Всемирный день здоровья 8 апреля Собор Архангела Гавриила — православная дата; День сотрудников военных комиссариатов 11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 12 апреля День космонавтики 15 апреля День специалиста по радиоэлектронной борьбе; Международный день культуры 18 апреля Международный день памятников и исторических мест 20 апреля Национальный день донора в России 21 апреля День местного самоуправления 23 апреля Всемирный день книги и авторского права 24 апреля Лазарева суббота — православный праздник 25 апреля Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим — православный праздник 26 апреля День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 27 апреля День российского парламентаризма; День нотариата 28 апреля День работника скорой медицинской помощи 29 апреля Великий четверг 30 апреля День пожарной охраны России; Великая пятница

Апрель в России особенно насыщен церковными событиями, поскольку на него приходится основная часть Великого поста и подготовка к Пасхе.

Благовещение Пресвятой Богородицы, которое празднуется 7 апреля, имеет постоянную дату и не перемещается вместе с пасхальным циклом. Праздник посвящен евангельскому событию, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа.

В отличие от Благовещения, Лазарева суббота, Вербное воскресенье и дни Страстной седмицы ежегодно меняют положение в календаре. Они рассчитываются от даты Пасхи. В 2027 году Лазарева суббота приходится на 24 апреля, Вербное воскресенье — на 25 апреля, а затем начинается Страстная седмица. Великий четверг отмечается 29 апреля, Великая пятница — 30 апреля, Пасха — 2 мая.

Отдельное место занимает День космонавтики 12 апреля. Дата установлена в память о полете Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года — первом пилотируемом полете человека в космос.

26 апреля — памятная дата, связанная с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В этот день вспоминаются ликвидаторы последствий радиационных аварий и жертвы этих катастроф.

Из-за сокращенного дня 30 апреля норма рабочего времени составляет 175 часов при 40-часовой неделе, 157,4 часа при 36-часовой и 104,6 часа при 24-часовой

Май

Праздники в мае в России в 2027 году Фото: Unsplash

В мае 2027 года — 31 календарный день, из них 19 рабочих и 12 выходных и праздничных. На начало месяца приходятся День труда и День Победы. Периоды отдыха запланированы с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Дата Праздник 1 мая Праздник Весны и Труда; Великая суббота 2 мая Пасха — Светлое Христово Воскресение; День памяти блаженной Матроны Московской — православная дата 3 мая Начало Светлой седмицы 4 мая Проклов день — народный праздник 5 мая Международный день борьбы за права инвалидов; День водолаза; День шифровальщика 6 мая День памяти великомученика Георгия Победоносца — православная дата 7 мая День радио; День создания Вооруженных сил Российской Федерации 8 мая День оперативного работника уголовно-исполнительной системы; Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 9 мая День Победы; Антипасха, или Красная горка 11 мая Радоница — день особого поминовения усопших 12 мая Международный день медицинской сестры 13 мая День Черноморского флота ВМФ России 15 мая Международный день семей 16 мая День святых жен-мироносиц — православный праздник 17 мая Всемирный день электросвязи и информационного общества 18 мая Международный день музеев; День Балтийского флота ВМФ России 19 мая День пионерии 20 мая Всемирный день метрологии; Всемирный день пчел 21 мая День полярника; День Тихоокеанского флота ВМФ России; День военного переводчика; День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова 22 мая Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца 24 мая День славянской письменности и культуры; День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия 25 мая День филолога 26 мая День российского предпринимательства 27 мая Общероссийский день библиотек 28 мая День пограничника 29 мая День военного автомобилиста; День ветеранов таможенной службы 30 мая День химика 31 мая День российской адвокатуры; Всемирный день без табака

Праздник Весны и Труда — 1 мая — восходит к международной традиции празднования Первомая и истории рабочего движения.

1 мая 1886 года рабочие в США устроили забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира и предложил отмечать его демонстрациями. В России рабочие начали отмечать Первомай в 1890-х годах. После революции 1917 года праздник стал официальным и государственным. Он носил название “День международной солидарности трудящихся” и сопровождался масштабными демонстрациями и лозунгами “Мир! Труд! Май!”. Одновременно на 1 мая приходится еще и Великая суббота.

Уже 2 мая православные верующие отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Дата Пасхи ежегодно меняется, поэтому с майскими выходными она совпадает не каждый год. С 3 мая начинается Светлая седмица.

Вторая часть майских выходных связана с Днем Победы. Праздник посвящен победе СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне и ежегодно отмечается 9 мая. Акт о безоговорочной капитуляции Германии вступил в силу поздно вечером 8 мая по центральноевропейскому времени, когда в Москве уже наступило 9 мая. В 2027 году исполняется 82 года со дня Победы.

На 9 мая приходится также Антипасха — первое воскресенье после Пасхи. Согласно Евангелию, именно в этот день воскресший Христос вновь явился ученикам, среди которых был апостол Фома, сомневающийся в чуде. Спаситель показал ему свои раны, после чего Фома уверовал.

В народной традиции этот день известен как Красная горка. Название “красная” значит “красивая”, а “горка” — это пригорки, которые первыми освобождались от снега и подсыхали под весенним солнцем. На этих возвышенностях молодежь собиралась для гуляний, пения и встреч. Также Красная горка — это главный день свадеб. В период Великого поста и Светлой седмицы в церкви не венчались. Антипасха — первый день, когда запрет снимается.

На Руси считалось, что брак, заключенный на Красную горку, будет крепким и счастливым

Еще через два дня, 11 мая, отмечается Радоница — особый день поминовения усопших.

22 мая православная церковь вспоминает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца. В народном календаре дата называется Никола Вешний, или Никола Летний.

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, связанный с памятью равноапостольных Кирилла и Мефодия. Братья создали первую славянскую азбуку, перевели на нее богослужебные книги и заложили основы единого литературного языка для славянских народов. Благодаря их деятельности письменность стала доступна миллионам людей.

Норма рабочего времени в России в мае составит 152 часа при 40-часовой неделе, 136,8 часа при 36-часовой и 91,2 часа при 24-часовой

Июнь

Праздники в июне в России в 2027 году Фото: Unsplash

В июне 2027 года — 30 календарных дней, из них 21 рабочий и девять выходных и праздничных. День России выпадает на субботу, поэтому период отдыха продлится с 12 по 14 июня. Пятница, 11 июня, станет сокращенным на один час рабочим днем.

Дата Праздник 1 июня Международный день защиты детей; День Северного флота ВМФ России 5 июня День эколога; Всемирный день окружающей среды; День рождения российской полиции 6 июня Пушкинский день; День русского языка 8 июня День социального работника 10 июня Вознесение Господне — православный праздник 12 июня День России 14 июня Всемирный день донора крови 19 июня Троицкая родительская суббота 20 июня День Святой Троицы, или Пятидесятница — православный праздник; День медицинского работника 21 июня День Святого Духа — православная дата; День кинологических подразделений МВД России 22 июня День памяти и скорби 23 июня Международный Олимпийский день 25 июня День работника статистики — Всемирный день статистики отмечается 20 октября по решению ООН каждые пять лет; День моряка 26 июня День молодежи России — отмечается в последнюю субботу июня 28 июня Начало Петрова поста 29 июня День кораблестроителя; День партизан и подпольщиков

День России — 12 июня — один из федеральных нерабочих праздников. Дата связана с принятием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Через год, 12 июня 1991 года, состоялись первые всенародные выборы президента РСФСР. Современное название закрепилось позднее.

Вознесение Господне — 10 июня — отмечается на 40-й день после Пасхи. Затем, 20 июня, наступает День Святой Троицы, или Пятидесятница. Накануне проходит Троицкая родительская суббота, а следующий понедельник посвящен Святому Духу.

22 июня — День памяти и скорби, связанный с событиями 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз.

В конце месяца начинается Петров пост. Его продолжительность каждый год разная: начало зависит от Пасхи и Троицы, а завершается пост всегда перед праздником апостолов Петра и Павла. В 2027 году он начинается 28 июня и заканчивается 11 июля.

29 июня отмечается День партизан и подпольщиков — памятная дата России, посвященная участникам партизанского движения и подполья в годы Великой Отечественной войны.

Норма рабочего времени в России в июне составит 167 часов при 40-часовой неделе, 150,2 часа при 36-часовой и 99,8 часа при 24-часовой

Июль

Праздники в июле в России в 2027 году Фото: Unsplash

В июле 2027 года — 31 календарный день, из них 22 рабочих и 9 выходных. Федеральных нерабочих памятных дней в этом месяце нет.

Дата Праздник 1 июля День ветеранов боевых действий; Ярилин день, или Макушка лета — народный праздник 3 июля День ГАИ 4 июля День работников морского и речного флота; День памяти преподобного Андрея Рублева — православная дата 6 июля Владимирская икона Божией Матери — православная дата; Аграфена Купальница — народный праздник 7 июля Рождество Иоанна Предтечи — православный праздник; Иван Купала — народный праздник; День победы русского флота в Чесменском сражении 8 июля День семьи, любви и верности; День памяти Петра и Февронии Муромских — православная дата 9 июля День Тихвинской иконы Божией Матери 10 июля День победы русской армии в Полтавском сражении 11 июля День российской почты; День рыбака; Окончание Петрова поста 12 июля День апостолов Петра и Павла — православный праздник 17 июля День основания морской авиации ВМФ России 18 июля День металлурга 20 июля Международный день шахмат 21 июля День Казанской иконы Божией Матери 24 июля День памяти равноапостольной княгини Ольги; День работника торговли 25 июля День Военно-морского флота; День сотрудника органов следствия Российской Федерации 26 июля День парашютиста 28 июля День Крещения Руси; День памяти равноапостольного князя Владимира 30 июля Международный день дружбы

В церковном календаре 7 июля отмечается Рождество Иоанна Предтечи. Праздник основан на евангельском событии чудесного рождения пророка у престарелых праведников Захарии и Елисаветы, предсказанного архангелом Гавриилом. В народном календаре в этот день отмечается Иван Купала с кострами, водой, венками, травами и гаданиями.

8 июля — День семьи, любви и верности. Его дата связана с православным днем памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Мужчина женился на простой крестьянке, которая исцелила его от тяжелой болезни, и ради союза с ней отказался от муромского престола, когда бояре потребовали развода. Несмотря на изгнание и испытания, супруги сохранили верность друг другу, на склоне лет приняли монашество и, согласно летописи, чудесным образом скончались в один день и час.

После Петрова поста, который завершается 11 июля, 12 июля отмечается праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В народном календаре он известен как Петров день.

28 июля — День Крещения Руси. Дата совпадает с днем памяти равноапостольного князя Владимира и связана с событиями конца X века, когда христианство получило широкое государственное распространение на Руси.

В последнее воскресенье июля отмечается День Военно-морского флота. В 2027 году он приходится на 25 июля.

Норма рабочего времени в России в июле составит 176 часов при 40-часовой неделе, 158,4 часа при 36-часовой и 105,6 часа при 24-часовой

Август

Праздники в августе в России в 2027 году Фото: Unsplash

В августе 2027 года — 31 календарный день, из них 22 рабочих и девять выходных. Государственных нерабочих праздничных дней в августе нет.

Дата Праздник 1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне; День Тыла Вооруженных сил России; День железнодорожника 2 августа День Воздушно-десантных войск; Ильин день — православная и народная дата 3–8 августа Всемирный день молодежи — пройдет в Сеуле; даты выбираются индивидуально для каждого съезда Международным оргкомитетом и не привязываются к конкретной неделе года 6 августа День Железнодорожных войск 8 августа День строителя 9 августа День победы русского флота у мыса Гангут; День памяти великомученика Пантелеимона — православная дата 12 августа День Военно-воздушных сил России 14 августа Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня; Медовый Спас — народный праздник; Начало Успенского поста 15 августа День археолога; День Воздушного флота России 19 августа Преображение Господне — православный праздник; Яблочный Спас — народный праздник 22 августа День Государственного флага Российской Федерации; День географа 27 августа День российского кино 28 августа Успение Пресвятой Богородицы — православный праздник 29 августа Перенесение Нерукотворного Образа Спасителя; Ореховый, или Хлебный, Спас — народный праздник; День шахтера 31 августа День ветеринарного работника

2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. В православном календаре на эту же дату приходится день памяти пророка Илии, известный в народной традиции как Ильин день.

Август выделяется тремя праздниками, которые в народной традиции получили общее название Спасов. Они приходятся на 14, 19 и 29 августа.

14 августа отмечается Медовый Спас. В православном календаре в этот день совершается празднование Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, а также начинается Успенский пост. Народное название связано с сезоном сбора меда и традицией приносить продукты нового урожая для освящения.

19 августа — Преображение Господне, один из двунадесятых православных праздников. В народной культуре за датой закрепилось название Яблочный Спас, связанное с созреванием плодов и обычаем освящать новый урожай.

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Праздник учредили в честь возвращения исторического триколора, который 22 августа 1991 года после десятилетий советского периода вновь официально стал государственным символом России.

Успенский пост продолжается до Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Уже на следующий день отмечается перенесение Нерукотворного Образа Спасителя. В народном календаре 29 августа называется Ореховым или Хлебным Спасом.

Норма рабочего времени в России в августе составит 176 часов при 40-часовой неделе, 158,4 часа при 36-часовой и 105,6 часа при 24-часовой

Сентябрь

Праздники в сентябре в России в 2027 году Фото: Unsplash

В сентябре 2027 года — 30 календарных дней, из них 22 рабочих и восемь выходных. Государственных нерабочих праздничных дней в сентябре нет.

Дата Праздник 1 сентября День знаний 2 сентября День российской гвардии; День окончания Второй мировой войны 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 4 сентября День специалиста по ядерному обеспечению 8 сентября Сретение Владимирской иконы Божией Матери; День Бородинского сражения — день воинской славы России; Международный день грамотности 11 сентября Усекновение главы Иоанна Предтечи — православный праздник; День победы русской эскадры у мыса Тендра 12 сентября Перенесение мощей Александра Невского; День танкиста 13 сентября День программиста 14 сентября Церковное новолетие 15 сентября День работников санитарно-эпидемиологической службы 17 сентября День иконы Божией Матери “Неопалимая Купина” 19 сентября День оружейника; День работников леса 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы — православный праздник; День победы русских полков в Куликовской битве; Международный день мира 25 сентября Всемирный день фармацевта 27 сентября Воздвижение Креста Господня — православный праздник; День воспитателя и всех дошкольных работников; Всемирный день туризма 28 сентября День работника атомной промышленности 30 сентября Международный день переводчика; День интернета в России; День памяти Веры, Надежды, Любови и их матери Софии

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата установлена в связи с событиями в Беслане в сентябре 2004 года. С 1 по 3 сентября террористы удерживали в заминированном здании школы №1 более 1100 заложников, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы. В результате захвата и штурма здания погибли 334 человека, включая 186 детей, а более 800 человек получили ранения.

Сентябрь объединяет несколько дат, связанных с военной историей России. 8 сентября граждане вспоминают Бородинское сражение Отечественной войны 1812 года, а 21 сентября — Куликовскую битву. При этом 21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября отмечается Воздвижение Креста Господня. В отличие от Пасхи, Троицы и других переходящих церковных событий, праздник имеет постоянную дату.

30 сентября православная церковь чтит мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. История восходит к II веку в Риме, где благочестивая вдова София назвала трех своих дочерей в честь главных христианских добродетелей и воспитала их в глубокой вере. Во время гонений императора Адриана девочки в возрасте от 9 до 12 лет отказались отречься от Христа и мужественно приняли мученическую смерть на глазах у матери, которая скончалась от горя через три дня на их могиле. В народном календаре дата известна также как Вселенские бабьи именины.

Норма рабочего времени в России в сентябре составит 176 часов при 40-часовой неделе, 158,4 часа при 36-часовой и 105,6 часа при 24-часовой

Октябрь

Праздники в октябре в России в 2027 году Фото: Unsplash

В октябре 2027 года — 31 календарный день, из них 21 рабочий и 10 выходных. Государственных нерабочих праздничных дней в месяце нет.

Дата Праздник 1 октября Международный день пожилых людей; День Сухопутных войск России; Международный день музыки 3 октября День ОМОН 4 октября День Космических войск; День гражданской обороны МЧС России 5 октября День учителя; День работников уголовного розыска России 9 октября Всемирный день почты 10 октября День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 14 октября Покров Пресвятой Богородицы — православный праздник; Покров день — народный праздник 17 октября День участкового терапевта; День отца 19 октября Всероссийский день лицеиста 20 октября День военного связиста; Международный день повара 22 октября Праздник белых журавлей 23 октября День работников рекламы 24 октября День подразделений специального назначения 25 октября День таможенника Российской Федерации 28 октября День армейской авиации 29 октября День вневедомственной охраны Росгвардии 30 октября День памяти жертв политических репрессий; День тренера 31 октября День автомобилиста

Один из наиболее известных профессиональных праздников месяца — День учителя 5 октября. Дата посвящена педагогам и другим работникам образования.

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября посвящен чудесному спасению Константинополя от вражеской осады в X веке, когда верующие увидели Богородицу, молящуюся за них в храме. В знак своей защиты Дева Мария распростерла над людьми свое головное покрывало, которое стало символом небесной помощи и укрытия человечества от всех бед и несчастий.

В третье воскресенье октября отмечается День отца в России. В 2027 году дата приходится на 17 октября.

30 октября — День памяти жертв политических репрессий. В этот день произносятся имена людей, подвергшихся политическим преследованиям и репрессиям.

Норма рабочего времени в России в октябре составит 168 часов при 40-часовой неделе, 151,2 часа при 36-часовой и 100,8 часа при 24-часовой

Ноябрь

Праздники в ноябре в России в 2027 году Фото: Unsplash

В ноябре 2027 года — 30 календарных дней, из них 20 рабочих и 10 выходных и праздничных. День народного единства приходится на четверг. Россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 4 по 7 ноября. 3 ноября станет сокращенным на один час рабочим днем.

Дата Праздник 1 ноября День судебного пристава 4 ноября День народного единства; День Казанской иконы Божией Матери — православный праздник 5 ноября День военного разведчика 6 ноября Димитриевская родительская суббота 7 ноября День Октябрьской революции 1917 года — памятная дата России; День военного парада на Красной площади в 1941 году — день воинской славы России 8 ноября Международный день КВН 10 ноября День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации; Всемирный день науки за мир и развитие 11 ноября День экономиста; Всемирный день качества — второй четверг ноября 13 ноября День войск радиационной, химической и биологической защиты 15 ноября Всероссийский день призывника 17 ноября Международный день студентов 19 ноября День ракетных войск и артиллерии; День преподавателя высшей школы 21 ноября Собор Архистратига Михаила — православный праздник; День работника налоговых органов Российской Федерации 22 ноября День психолога 26 ноября Всемирный день информации 27 ноября День морской пехоты России 28 ноября День матери в России; Начало Рождественского поста

День народного единства праздник Казанской иконы Божией Матери отмечаются 4 ноября. Обе даты связаны с событиями Смутного времени и освобождением Москвы народным ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году, где также находилась Казанская икона Божией Матери.

На 6 ноября приходится Димитриевская родительская суббота — один из дней особого поминовения усопших.

7 ноября имеет сразу два исторических значения: это памятная дата Октябрьской революции 1917 года и день воинской славы России в честь военного парада на Красной площади в 1941 году.

28 ноября отмечается День матери и начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января 2028 года.

Норма рабочего времени в России в ноябре составит 159 часов при 40-часовой неделе, 143 часа при 36-часовой и 95 часов при 24-часовой

Декабрь

Праздники в декабре в России в 2027 году Фото: Unsplash

В декабре 2027 года — 31 календарный день, из них 22 рабочих и девять выходных. Государственных нерабочих праздничных дней внутри месяца нет, но пятница 31 декабря будет выходной.

Дата Праздник 1 декабря День победы русской эскадры у мыса Синоп — день воинской славы России; Всемирный день борьбы со СПИДом 3 декабря День Неизвестного Солдата; Международный день инвалидов 4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы — православный праздник 5 декабря День добровольца; День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой 6 декабря День памяти Александра Невского — православная дата 9 декабря День Героев Отечества 10 декабря День прав человека 12 декабря День Конституции Российской Федерации 13 декабря День памяти апостола Андрея Первозванного — православная дата 17 декабря День Ракетных войск стратегического назначения 18 декабря День работников органов ЗАГС 19 декабря День памяти святителя Николая Чудотворца — православный праздник 20 декабря День работника органов безопасности Российской Федерации 22 декабря День энергетика 23 декабря День дальней авиации ВКС России 24 декабря День взятия крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова 25 декабря Католическое Рождество 27 декабря День спасателя Российской Федерации 31 декабря Канун Нового года

3 декабря — День Неизвестного Солдата. Памятная дата посвящена российским и советским военнослужащим, погибшим в боевых действиях и оставшимся безымянными. Она связана с перенесением 3 декабря 1966 года праха неизвестного солдата к Кремлевской стене в Александровском саду.

4 декабря православные верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых праздников.

9 декабря — День Героев Отечества. В эту дату чествуются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры высших военных наград.

12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

Военная история представлена и другими событиями. 1 декабря отмечается день победы русской эскадры Павла Нахимова у мыса Синоп, а 5 декабря — начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году.

В православном календаре декабрь проходит в период Рождественского поста. 19 декабря церковь чтит святителя Николая Чудотворца, а в народном календаре дата известна как Никола Зимний.

Норма рабочего времени в России в декабре составит 176 часов при 40-часовой неделе, 158,4 часа при 36-часовой и 105,6 часа при 24-часовой

Как отдыхаем в 2027 году

При стандартной пятидневной неделе в России в 2027 году предусмотрено 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Норма рабочего времени составит 1 972 часа при 40-часовой неделе, 1 774,4 часа при 36-часовой и 1 181,6 часа при 24-часовой.

Самый продолжительный непрерывный отдых приходится на начало года: новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Следующий по продолжительности период связан с Днем народного единства: благодаря переносу январского выходного свободными будут четыре дня — с 4 по 7 ноября.

По три дня подряд россияне смогут отдыхать во время Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Первомая, Дня Победы и Дня России.

В производственном календаре России предусмотрены четыре сокращенных рабочих дня. На один час меньше при стандартной пятидневке будут работать 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.