Москва17 сенВести.Граждан России в феврале 2027 года ожидает шестидневная рабочая неделя, рассказала РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
Она уточнила, что, согласно предложению Министерства труда и социальной защиты, рабочий день с понедельника, 22 февраля, будет перенесен на субботу, 20 февраля.
После этого наступят длинные выходные по случаю празднования Дня защитника Отечества.
В 2027 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя, которая выпадает на период с 15 по 20 февраляуточнила Подольская
Постановление правительства России о переносе выходных дней будет утверждено осенью текущего года.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, сколько коротких рабочих недель насчитывают в 2027 году.