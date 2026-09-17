Эксперт Подольская: в феврале 2027 года россиян ждет неделя из 6 рабочих дней

Россиянам в 2027 году предстоит одна шестидневная рабочая неделя Эксперт Подольская: в феврале 2027 года россиян ждет неделя из 6 рабочих дней

Москва17 сен Вести.Граждан России в феврале 2027 года ожидает шестидневная рабочая неделя, рассказала РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она уточнила, что, согласно предложению Министерства труда и социальной защиты, рабочий день с понедельника, 22 февраля, будет перенесен на субботу, 20 февраля.

После этого наступят длинные выходные по случаю празднования Дня защитника Отечества.

В 2027 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя, которая выпадает на период с 15 по 20 февраля уточнила Подольская

Постановление правительства России о переносе выходных дней будет утверждено осенью текущего года.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, сколько коротких рабочих недель насчитывают в 2027 году.