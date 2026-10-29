Россияне будут отдыхать три дня подряд в первых числах мая 2027 года

Первые три дня мая будут праздничными для россиян в 2027 году Россияне будут отдыхать три дня подряд в первых числах мая 2027 года

Москва29 окт Вести.Россияне будут отдыхать три дня подряд в первые праздничные выходные мая 2027 года. Это следует из производственного календаря.

1 мая, когда отмечается День Весны и Труда, в 2027 году приходится на субботу, а выходной, согласно данным производственного календаря, определяется следующим рабочим днем, то есть понедельником 3 мая​​​. Таким образом россияне не будут работать три дня подряд в начале последнего весеннего месяца.

Также известно, что в 2027 году Пасху будут отмечать 2 мая.