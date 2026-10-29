Москва29 октВести.Россияне будут отдыхать три дня подряд в первые праздничные выходные мая 2027 года. Это следует из производственного календаря.
1 мая, когда отмечается День Весны и Труда, в 2027 году приходится на субботу, а выходной, согласно данным производственного календаря, определяется следующим рабочим днем, то есть понедельником 3 мая. Таким образом россияне не будут работать три дня подряд в начале последнего весеннего месяца.
Также известно, что в 2027 году Пасху будут отмечать 2 мая.