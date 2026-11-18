Профессор заявил, что сокращение рабочего дня до 6 часов никому не выгодно Эксперт Сафонов: сокращение рабочего дня до 6 часов никому не выгодно

Москва18 ноя Вести.Сокращение рабочего дня до шести часов, которое предложили в Совете Федерации, никому не будет выгодно. Об этом ИС "Вести" заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, к этому предложению не стоит относиться серьезно.

Надо сразу же инициаторам ответить на вопрос, а где найти тогда еще дополнительно … 25% персонала? У нас и так проблемы с врачами, медсестрами. Та же самая ситуация с учителями, то есть их не хватает физически. Поэтому это просто пока такие разговоры о желаемом. То же самое касается промышленности … Это совершенно не выгодно, и для того, и для другого. Потому что наоборот у нас люди пытаются заработать побольше … Никто не согласится на уменьшение заработной платы, которая нужна особенно в условиях инфляции … И работодатели не согласятся сказал Сафонов

Ранее HR-эксперт Илья Варакин заявил, что отсутствие профессионального роста и невозможность реализовать свои амбиции являются основанием для увольнения с работы.