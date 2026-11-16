Москва16 ноя Вести.Отсутствие профессионального роста и невозможность реализовать свои амбиции являются основанием для увольнения с работы. Об этом рассказал в беседе с "Абзацем" HR-эксперт Илья Варакин.

Он отметил, что важно сопоставлять карьерные цели с реальностью.

Если у вас есть цели профессионального развития, отработки навыков или психологического удовлетворения, то надо смотреть на то, реализуются ли они. Например, если вам важно руководить людьми, а вас вдруг лишили подчиненных и сказали, что больше никогда не дадут, то это важный триггер к тому, чтобы поменять место работы. Поэтому сначала надо ответить себе на вопрос, зачем я здесь и сейчас работаю, и потом сравнивать с той ситуацией, которая есть сказал Варакин

По его словам, если зарплата больше не покрывает потребности, сотруднику не выплачиваются премии, и он никак не может повлиять на заработок, это сигнал к увольнению. При этом в текущей экономической ситуации эксперт посоветовал хорошо подумать, прежде чем уходить с работы.

Ранее сообщалось, что сотрудник имеет право отозвать заявление об увольнении по собственному желанию в любой момент до истечения срока предупреждения, в том числе в последний рабочий день.