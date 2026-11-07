Москва7 ноя Вести.Работник вправе отозвать заявление об увольнении по собственному желанию в любой момент до истечения срока предупреждения, в том числе в последний рабочий день. Об этом RT рассказала директор международного кадрового агентства "Синергия" Лидия Филатова.

Это право закреплено в части 4 статьи 80 Трудового кодекса РФ, отметила эксперт.

Отзыв заявления об увольнении по собственному желанию – это законное право работника, а не исключительная мера. Сотрудник может передумать в любой момент до истечения срока предупреждения об увольнении, включая последний день работы сказала Филатова

По общим правилам сотрудник должен предупредить работодателя об увольнениии за две недели, напомнила она. Отсчет этого срока начинается на следующий день после получения заявления работодателем. В течение всего периода работник может изменить свое решение и направить письменный отзыв с датой и подписью.

Форма отзыва законом жестко не регламентирована, но на практике лучше составить отдельный документ: "Прошу отозвать мое заявление об увольнении от…". Важно сохранить доказательства вручения: второй экземпляр с отметкой работодателя, опись и квитанцию при отправке почтой, уведомление о вручении телеграммы пояснила специалист

Направить отзыв можно и в последний день срока предупреждения, в том числе по почте. Если письмо отправлено до окончания этого периода, но поступило работодателю позднее, увольнение по инициативе сотрудника может быть признано неправомерным.

Однако есть исключение: отозвать заявление нельзя, если на освобождающееся место уже письменно приглашен другой сотрудник, которому по закону нельзя отказать в заключении трудового договора.