Лантратова: законодательного сокращения рабочей недели в планах нет Власти России пока не планируют законодательно сокращать рабочую неделю

Москва13 окт Вести.Планов по закреплению в законодательстве сокращенной рабочей в связи с автоматизацией труда нейросетями недели пока нет. Об этом заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

Она отметила, что компромисс между работником и работодателем в этом вопросе сегодня складывается на уровне правил компаний. Это может быть гибкий график, удаленная работа.

Для работодателей это инструмент удержания сотрудников. Но закон, который официально сокращал бы количество рабочих дней в неделе, в ближайшее время точно не планируется пояснила Лантратова ТАСС

Депутат добавила, что автоматизация рабочих процессов повышает производительность в ряде сфер, но не отменяет присутствия на рабочем месте человека.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен, но лишь в отдельных сферах. По его словам, по такому графику могут работать те специалисты, чья эффективность не зависит от отработанных часов.