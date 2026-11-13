ФНПР: переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в IT и аналитике

В Федерации профсоюзов рассказали, кто может перейти на четырехдневку ФНПР: переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в IT и аналитике

Москва13 ноя Вести.Перейти на четырехдневную рабочую неделю могут компании, работающие в сферах, где производительность труда не связана напрямую с присутствием сотрудника в офисе, а также производства с высокой степенью автоматизации. Об этом рассказал РИА Новости председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

По мнению эксперта, четырехдневку могут ввести компании, занимающиеся проектной и аналитической деятельностью, а также работающие в IT-отрасли.

Наиболее реалистичен такой переход там, где результат труда зависит не столько от количества часов присутствия человека на рабочем месте, сколько от его производительности. Это может быть значительная часть офисной, проектной, аналитической работы, IT-сфера, отдельные административные и инженерные функции заявил Черногаев

Эксперт добавил, что переход на короткую рабочую неделю возможен также на производствах с высоким уровнем автоматизации, благодаря чему на выпуск прежнего объема продукции требуется меньше времени.

Представитель ФНПР перечислил и отрасли, где воплотить на практике четырехдневку крайне трудно. Это производства с непрерывным циклом, предприятия, работающие в энергетической сфере, металлургии, химической, нефтеперерабатывающей промышленности, а также там, где предусмотрена работа в режиме 24/7. Таким компаниям нужно уделять особое внимание оптимизации графиков работы, в том числе использовать сменные и гибкие режимы, отметил эксперт.

Ранее стало известно, сколько россиян хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю.