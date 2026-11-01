Москва1 ноя Вести.Во вторник, 3 ноября, работающих на пятидневке россиян ждет сокращенный на час рабочий день. Об этом напомнил в комментарии RT член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Это связано с тем, что на следующий день, 4 ноября, отмечается День народного единства – это нерабочий праздничный день.

При этом для ряда сотрудников 4 ноября может быть рабочим днем по установленному графику напомнил юрист

По его словам, это касается, к примеру, медработников, сотрудников экстренных служб и предприятий, где непрерывное производство. Также работодатель может привлечь сотрудника к работе, если необходимо срочное выполнение задач. Однако, как сказал юрист, для выхода работника в праздничный день все равно нужно его письменное согласие.

При этом все зависимости от обстоятельств работнику за работу в праздничный день должны начислить оплату не менее чем в двойном размере. Это касается и сотрудников на сменном графике.

По словам юриста, для сотрудников с почасовой оплатой применяются двойные тарифные ставки, а для работников с окладом размер доплаты зависит от того, выполнялась ли работа в пределах месячной нормы рабочего времени или сверх нее. Также сотрудник вместо повышенной оплаты труда может выбрать себе дополнительный день отдыха, оплата при этом случае останется обычной.

С марта 2025 года такой отгул можно использовать в течение года. Если до увольнения сотрудник не воспользовался положенным днем отдыха, работодатель обязан выплатить при увольнении разницу до повышенной оплаты, уточнил специалист.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров разъяснил, можно ли не идти на работу, если заболел домашний питомец.