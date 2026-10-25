В Госдуме напомнили, кого коснется сокращенный рабочий день 3 ноября Депутат Бессараб: рабочая смена перед праздником сокращается на час

Москва25 окт Вести.Работающих по сменному графику, как и при обычном графике, тоже касается сокращение рабочего дня, предшествующего праздничному, на час. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В разговоре с РИА Новости депутат пояснила, что если в связи с производственными условиями сокращение смены невозможно, то работнику должна быть предоставлена возможность выбрать повышенную оплату или иное время отдыха.

На сменных работников также распространяются нормы Трудового кодекса. Смена, если она непосредственно предшествует праздничному дню, сокращается на один час сказала Бессараб

4 ноября в России отмечается День народного единства. Накануне, 3 ноября, будет сокращенный рабочий день.