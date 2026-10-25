Москва25 октВести.Работающих по сменному графику, как и при обычном графике, тоже касается сокращение рабочего дня, предшествующего праздничному, на час. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В разговоре с РИА Новости депутат пояснила, что если в связи с производственными условиями сокращение смены невозможно, то работнику должна быть предоставлена возможность выбрать повышенную оплату или иное время отдыха.
На сменных работников также распространяются нормы Трудового кодекса. Смена, если она непосредственно предшествует праздничному дню, сокращается на один чассказала Бессараб
4 ноября в России отмечается День народного единства. Накануне, 3 ноября, будет сокращенный рабочий день.