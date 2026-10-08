Москва8 октВести.Продолжительность рабочего времени у россиян накануне Дня народного единства сократится на один час.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
В текущем году государственный праздник, который отмечается 4 ноября, выпадает на середину недели — среду.
Парламентарий напомнила, после праздника гражданам предстоит выйти на работу в четверг и пятницу, 5 и 6 ноября.
Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в России будет еще одна короткая, трехдневная, рабочая неделя. Она приходится на конец декабря и продлится с 28-го по 30-е число.