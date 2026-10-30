Москва30 окт Вести.Россиянам, которым предстоит работать в День народного единства, 4 ноября, этот день может быть оплачен в двойном размере или в одинарном размере с предоставлением дополнительного дня отдыха. Об этом рассказал зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Работа в нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. По желанию сотрудника, трудящегося в праздничный день, ему может быть предоставлен взамен другой день отдыха. В этом случае работа оплачивается в одинарном размере пояснил он в беседе с РИА Новости

Эксперт добавил, что день отдыха оплате не подлежит. Его можно присоединить к отпуску или использовать в течение года в виде отгула.

Собеседник агентства также отметил, что есть категории лиц, которых привлекать к работе в выходные дни можно только с их письменного согласия. К таковым относятся инвалиды, женщины с детьми в возрасте до 3 лет, родители-одиночки и опекуны детей в возрасте до 14 лет, многодетные родители с несовершеннолетними детьми, одному из которых меньше 14 лет, лица, ухаживающие за больными членами семьи, работники с детьми-инвалидами.