Юрист Афанасьев: работа в праздники оплачивается не менее чем в двойном размере

Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа 4 ноября Юрист Афанасьев: работа в праздники оплачивается не менее чем в двойном размере

Москва13 окт Вести.Россиянам, которые будут работать в День народного единства, 4 ноября, оплатят выход в двойном размере, сообщил РИА Новости доцент Университета имени О.Е. Кутафина Михаил Афанасьев.

По закону работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере сказал эксперт

Он уточнил, в качестве альтернативы повышенной оплате работник имеет право выбрать дополнительный день отдыха.

По словам Афанасьева, особые правила действуют для сменного графика, в этом случае обычные субботы и воскресенья не считаются праздничными и оплачиваются по стандартному тарифу.