Москва13 октВести.Россиянам, которые будут работать в День народного единства, 4 ноября, оплатят выход в двойном размере, сообщил РИА Новости доцент Университета имени О.Е. Кутафина Михаил Афанасьев.
По закону работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размересказал эксперт
Он уточнил, в качестве альтернативы повышенной оплате работник имеет право выбрать дополнительный день отдыха.
По словам Афанасьева, особые правила действуют для сменного графика, в этом случае обычные субботы и воскресенья не считаются праздничными и оплачиваются по стандартному тарифу.