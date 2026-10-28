В Сеуле распродали все места на туры, где нужно драться с зомби

"Атака зомби": корейцы раскупили билеты на апокалипсис-туры В Сеуле распродали все места на туры, где нужно драться с зомби

Москва28 окт Вести.В южнокорейском Сеуле в преддверии Хэллоуина раскупили все билеты на автобусные туры, которые включают в свою программу драку с "зомби", следует из данных сайта организатора поездки.

Все билеты на основные и дополнительные рейсы распроданы. Бронирование возможно только в случае отмены ранее оформленных заказов цитирует РИА Новости заявление ресурса

Речь идет о программе под названием "Атака зомби". Согласно сценарию, участники тура после отправления на автобусе получают сообщение о некой инфекции. После этого транспорт окружают актеры в гриме, с окровавленными лицами и одеждой, пугая пассажиров. Некоторые проникают в салон.

Затем участникам выдают специальные наборы с якобы вакциной, после чего люди под руководством кураторов "отбиваются" от зомби.

Все это время автобус курсирует по центру Сеула, проезжая мимо достопримечательностей, включая Мендон, гору Намсан, Тондэмун и район дворца Кенбоккун.

Продолжительность поездки составляет 90-100 минут. Стоимость одного билета на взрослого стартует от 26 долларов или 35 тыс. вон.

Отмечается, что такие зомби-туры проходят накануне четвертой годовщины трагедии в районе Итхэвон. Там 29 октября 2022 года во время Хэллоуина произошла массовая давка, в результате которой, по последним данным, погибли 160 человек, еще 196 получили травмы.

В сентябре на сайте Белого дома появились игры про стену на границе и мигрантов. В частности, пользователи могут построить стену на границе для "защиты от зомби".