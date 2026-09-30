На заплывшую в порт Южной Кореи акулу пришли посмотреть около 640 тыс. человек

Около 640 тыс. человек в Южной Корее пришли посмотреть на заплывшую в порт акулу На заплывшую в порт Южной Кореи акулу пришли посмотреть около 640 тыс. человек

Москва30 сен Вести.Почти 640 тысяч человек в Южной Корее пришли посмотреть на заплывшую в порт Пусана акулу по прозвищу Пукханъи. Об этом пишет агентство Ренхап.

Уточняется, что акулу впервые заметили в канале северного порта Пусана 18 сентября.

Общее число посетителей к 29 сентября достигло 639 тысяч человек отмечается в публикации

Специалисты выражают обеспокоенность из-за продолжительного пребывания акулы в узком канале порта, поскольку замкнутое пространство может плохо сказаться на самочувствии животного. Кроме того, в скором времени в канале для акулы может закончиться пропитание.

По данным агентства, 29 сентября пожарные службы и морская полиция Южной Кореи провели операцию по выманиванию акулы из порта. Они отпугивали ее струями воды, однако в результате животное так и не покинуло канал. 2 октября планируется возобновить работу спасению животного с последующим перекрытием канала.

27 сентября дайвер Дмитрий Рудась опубликовал видео, на котором несколько десятков акул окружили группу дайверов у острова Стенина рядом с Владивостоком.