Москва1 июлВести.В Астраханской области около 60 кораблей не могут выйти в Каспийское море. Пробка возникла из-за паводка, превысившего средние объемы воды за последние 20 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Капитан морского порта Астрахани временно прекратил оформлять суда на выход в море. Причина — огромное скопление кораблей на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) с 80-го по 106-й километр.говорится в сообщении
Сейчас на выход заблокировано 57 уже оформленных судов, еще 27 ожидают входа в канал. В результате владельцы судов терпят огромные убытки. Дополнительный ущерб приносит топливо, которое расходуется во время вынужденного простоя.