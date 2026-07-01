На участке Волго-Каспийского морского канала сухогрузы встали в пробку Пробка из кораблей образовалась в Астраханской области

Москва1 июл Вести.В Астраханской области около 60 кораблей не могут выйти в Каспийское море. Пробка возникла из-за паводка, превысившего средние объемы воды за последние 20 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Капитан морского порта Астрахани временно прекратил оформлять суда на выход в море. Причина — огромное скопление кораблей на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) с 80-го по 106-й километр. говорится в сообщении

Сейчас на выход заблокировано 57 уже оформленных судов, еще 27 ожидают входа в канал. В результате владельцы судов терпят огромные убытки. Дополнительный ущерб приносит топливо, которое расходуется во время вынужденного простоя.