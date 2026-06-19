SHOT: очередь из судов образовалась в Волго-Каспийском морском судоходном канале SHOT: очередь из судов образовалась в Волго-Каспийском морском судоходном канале

Москва19 июн Вести.Из-за низкого уровня воды в Волго-Каспийском морском канале в Астраханской области образовалась 15-километровая очередь из судов. Об этом сообщает интернет-издание SHOT.

По данным агентства, проходная осадка на ряде участков канала упала с 4,5 м до 3,2-3,7 м, из-за этого морские суда простаивают на одном месте и не могут пройти — очередь скопилась на 155–170 км канала.

Судовладельцы рассказали [SHOT], что из-за этого они могут остаться без средств в ближайшее время… На сегодняшний день в "пробке" застряло 75 судов — 40 на заход с моря и … 35 в обратном направлении. Еще два сели на мель – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале SHOT

Информации от официальных ведомств по данной теме пока нет.

Ранее в этот день федеральное агентство морского и речного транспорта заявило, что на участке 151-155 км Волго-Каспийского канала на 3 дня приостановлено движение из-за продолжающихся негативных паводковых последствий.