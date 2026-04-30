Пробка на Крымском мосту растянулась на 30 километров

На Крымском мосту после 10-часового перекрытия образовалась огромная пробка Пробка на Крымском мосту растянулась на 30 километров

Москва30 апр Вести.На Крымском мосту, который был перекрыт около 3.00 30 апреля из-за атак БПЛА, образовалась пробка длиной в 30 километров, пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, утром на мосту стояли в очереди порядка 4000 автомобилей.

30 километров – длина пробки перед 1 мая на Крымском мосту отмечает Mash

Уничтожены десять безыкипажных катеров ВСУ, в настоящее время акваторию обследуют специалисты.

Согласно информации Telegram-канала об оперативной обстановке на Крымском мосту на 15.00 30 апреля, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 220 транспортных средств (время ожидания – около часа), со стороны Керчи – 377 транспортных средств (время ожидания – более часа).