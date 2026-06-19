На участке Волго-Каспийского судоходного канала на 3 дня приостановили движение

На участке Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено движение На участке Волго-Каспийского судоходного канала на 3 дня приостановили движение

Москва19 июн Вести.На участке Волго-Каспийского морского судоходного канала на 3 дня приостановили движение из-за продолжающихся негативных паводковых последствий. Об этом сообщило федеральное агентство морского и речного транспорта.

В связи с … продолжающимися негативными паводковыми последствиями на участке 151-155 км Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено движение судов … с 00.00 19.06.2026 по 00.00 22.06.2026 для проведения аварийно-восстановительных работ говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время в круглосуточном режиме ведутся интенсивные дноуглубительные работы, к которым привлечены 4 земснаряда высокой производительности.

Развернут оперативны штаб, который контролирует восстановительные работы. Все силы также переведены в режиме повышенной готовности.

О завершении работ и открытии канала будет объявлено дополнительно. До 22 июня судовладельцам рекомендовали заранее корректировать графики движения.