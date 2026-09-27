Дайверы сняли на видео стаю акул у берегов Владивостока Десятки акул окружили дайверов у берегов Владивостока

Москва27 сен Вести.Несколько десятков акул окружили группу дайверов у острова Стенина рядом с Владивостоком, впечатляющие кадры снял дайвер Дмитрий Рудась.

По его словам, встреча с хищницами произошла 25 сентября. На опубликованных кадрах видно, как акулы спокойно плавают рядом с людьми.

Впечатляющее скопление акул рядом с Владивостоком! В пятницу ходили нырять на о. Стенина, и в процессе погружения нам удалось наблюдать вот такую откровенно волнительную картину! Вокруг нас крутилось несколько десятков этих хищных красавиц написал Рудась в своих соцсетях

Точный вид акул пока определить не удалось.

Остров Стенина находится в заливе Петра Великого южнее Владивостока.