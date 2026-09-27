Москва27 сенВести.Несколько десятков акул окружили группу дайверов у острова Стенина рядом с Владивостоком, впечатляющие кадры снял дайвер Дмитрий Рудась.
По его словам, встреча с хищницами произошла 25 сентября. На опубликованных кадрах видно, как акулы спокойно плавают рядом с людьми.
Впечатляющее скопление акул рядом с Владивостоком! В пятницу ходили нырять на о. Стенина, и в процессе погружения нам удалось наблюдать вот такую откровенно волнительную картину! Вокруг нас крутилось несколько десятков этих хищных красавицнаписал Рудась в своих соцсетях
Точный вид акул пока определить не удалось.
Остров Стенина находится в заливе Петра Великого южнее Владивостока.