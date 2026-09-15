В Пусане в результате аварии на российском судне пострадали четыре человека

В Пусане из-за утечки хладагента на российском судне пострадали четыре человека В Пусане в результате аварии на российском судне пострадали четыре человека

Москва15 сен Вести.Четыре гражданина РФ пострадали в результате утечки хладагента на судне "Калтан" в порту города Пусан в Республике Корея, один человек находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Пусане в Telegram-канале.

15 сентября 2026 г. около 8.37 по местному времени (02.37 мск) на российском рыболовном судне "Калтан" в порту Камчхон (г. Пусан) произошла утечка хладагента. В результате аварии пострадали 4 гражданина России, один из них находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь передает генконсульство

Отмечается, что ведомство "находится в постоянном контакте с капитаном судна и представителями властей".

Ранее в Турецкой Республике Северного Кипра произошло кораблекрушение. В момент трагедии на борту катамарана находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе две россиянки.

Кроме того, 13 сентября в акватории Яванского моря судно Virgo Transport 8, на борту которого находились 243 человека, пропало во время сильного шторма. На данный момент спасены 108 пассажиров и членов экипажа. Шесть человек погибли. На поиски пропавших были брошены силы как минимум 622 человек.