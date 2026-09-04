Белый дом запустил мини-игры о стене на границе и депортации мигрантов

На сайте Белого дома появились игры про стену на границе и мигрантов Белый дом запустил мини-игры о стене на границе и депортации мигрантов

Москва4 сен Вести.На сайте Белого дома появился раздел с мини-играми. Игроки могут построить стену на границе или депортировать мигрантов.

На данный момент в разделе представлено пять аркад, еще одна ожидается в скором времени.

Пользователи могут пролететь на белоголовом орлане над Национальной аллеей, построить стену на границе для "защиты от зомби", поймать и депортировать мигрантов, разделить школьные обеды по категориям, чтобы "сделать Америку снова здоровой", и пополнить детские "Счета Трампа".

Ранее на сайте Белого дома появился раздел, стилизованный под компьютерную игру с президентом США Дональдом Трампом в роли Человека-паука.