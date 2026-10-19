Москва19 октВести.Весной 2027 года Россию могут охватить "зомби-пожары", возникающие из-за аномально теплой зимы. Об этом сообщает SHOT.
Предположительно, речь идет об опасных подземных очагах, которые из-за сравнительно высоких температур способны вырваться наружу и уничтожить целый лес.
Подземные очаги возгорания могут сохраниться из за прогнозируемой бесснежной и теплой зимы. "Зомби пожары" появляются на территориях, богатых торфом, который хорошо горит и легко воспламеняется. Вода не справляется: после ликвидации очагов возгорания торф может долго тлеть глубоко под землей, несмотря на снег, а с наступлением весны вырываться наружуговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
Отмечается, что подобные случаи уже фиксировались в России. Так, например, подобное происходило на территории Якутии.