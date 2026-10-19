Может вырваться наружу и уничтожить лес: России угрожают весенние "зомби-пожары" SHOT: весной Россию могут охватить "зомби-пожары"

Москва19 окт Вести.Весной 2027 года Россию могут охватить "зомби-пожары", возникающие из-за аномально теплой зимы. Об этом сообщает SHOT.

Предположительно, речь идет об опасных подземных очагах, которые из-за сравнительно высоких температур способны вырваться наружу и уничтожить целый лес.

Подземные очаги возгорания могут сохраниться из за прогнозируемой бесснежной и теплой зимы. "Зомби пожары" появляются на территориях, богатых торфом, который хорошо горит и легко воспламеняется. Вода не справляется: после ликвидации очагов возгорания торф может долго тлеть глубоко под землей, несмотря на снег, а с наступлением весны вырываться наружу говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Отмечается, что подобные случаи уже фиксировались в России. Так, например, подобное происходило на территории Якутии.