Эксперт рассказал, как действовать при "зомби-пожаре" Эксперт Бойко: в случае подземного пожара нельзя тушить огонь самостоятельно

Москва19 окт Вести.Если из-под земли идет дым и ощущается запах гари - это могут быть признаки так называемого "зомби-пожара". В такой ситуации не нужно пытаться справиться с огнем самостоятельно, а сразу вызывать спасателей. Об этом рассказал "Абзацу" эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

Собеседник издания пояснил, что теплая и бесснежная зима создает идеальные условия для торфяных пожаров. Торфяной слой не промерзает, и в нем может месяцами незаметно для всех тлеть огонь. С приходом весны этот "спящий" пожар часто выбирается на поверхность, мгновенно поджигая сухую траву и деревья. Потушить его обычным ведром воды не получится, так как очаг тления находится глубоко под землей. Справиться с такой угрозой под силу только профессионалам.

Полностью локализовать такие очаги сложно. Должно быть глубокое тушение, нужно заливать большим объемом воды и охлаждать саму почву вокруг очага рассказал специалист

Эксперт также отметил, что жителям районов с торфяниками весной необходимо быть особенно бдительными и обращать внимание на любые признаки подземного горения. При малейших подозрениях не стоит приближаться к потенциально опасному месту - лучше сразу сообщить о ситуации специалистам.

Ранее сообщалось, что весной 2027 года Россию могут охватить "зомби-пожары", возникающие из-за аномально теплой зимы.