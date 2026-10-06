Москва6 окт Вести.В Московском регионе бобры начали активно готовиться к зиме: запасать еду и усиливать свои плотины и жилища. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на члена президиума Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.

Подготовка начинается не по календарю, а по первым заморозкам – это главный сигнал к тому, что пора переходить на "зимний режим". Работы могут продолжаться и позже, пока водоем не покроется толстым льдом, а температура не опустится ниже минус 15 градусов говорит эксперт

Чаще всего самый активный этап подготовки выпадает на октябрь, но работы могут продолжаться и дальше. Животные чутко реагируют на совокупность погодных условий. Например, интенсивная заготовка корма обычно начинается, когда температура держится на уровне +1…+4 °C либо опускается ниже нуля. Не менее важна и температура воды — именно она помогает сохранять запасы пригодными к употреблению.

Стабильный уровень воды важен не только для доступа к еде, он также служит дополнительной защитой, усложняя хищникам путь к жилищам бобров. Еще одна опасность — если плотина не удерживает достаточную глубину, водоем рискует промерзнуть до самого дна.

Недостаток накопленного жира или скудные запасы корма грозят бобрам серьезными последствиями: зимой у них может наступить истощение, снизиться сопротивляемость болезням, что приводит к гибели животных. Если подводных запасов не хватает, бобрам приходится выбираться на поверхность за едой — а это увеличивает вероятность столкновения с хищниками.

Именно поэтому важно беречь природные водоемы в черте города и не разрушать сооружения, созданные бобрами.