Москва13 окт Вести.Без своевременного лечения внебольничная пневмония может привести к летальному исходу, заявил в беседе с NEWS.RU профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт ВОЗ и президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

По его словам, Роспотребнадзор ведет мониторинг инфекционных заболеваний, и результаты этого анализа публикуются в специальных докладах.

Согласно этим данным, наблюдается рост заболеваемости внебольничными пневмониями сказал эксперт

Демин объяснил, что среди симптомов - кашель, повышение температуры, затрудненное дыхание, выделение мокроты, одышка, озноб и общее ухудшение самочувствия. По рассказу специалиста, диагноз может быть поставлен в течение 48 часов после появления первых признаков. Собеседник журналистов уточнил, что пневмококковая пневмония отличается от ковидной по возбудителю, механизму развития, симптомам и подходу к лечению. Как отметил эксперт, начинается она часто внезапно и бурно.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, так как инфекция серьезная и может привести к летальному исходу сообщил профессор

Демин рассказал, что повышенной опасности подвержены люди пожилого возраста и те, кто страдает от онкологических, гематологических, сердечно-сосудистых, почечных заболеваний, от сахарного диабета.

Эксперт отметил, что рост заболеваемости часто происходит в период подъема ОРВИ и гриппа. По словам специалиста, в качестве профилактики важна вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции, также стоит соблюдать гигиену рук и носить маску в местах скопления людей.

Демин объяснил, что при заболевании нужно оставаться дома минимум 24 часа после снижения температуры, так как организм ослаблен.

Ранее врач Наталья Березкина предупредила, что защита от пневмококка важна детям и пожилым людям.