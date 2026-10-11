Врач предупредила, что защита от пневмококка важна детям и пожилым людям Врач Березкина: для пожилых людей важна защита от пневмококка

Москва11 окт Вести.Вакцинацию против пневмококковой инфекции проходят в самом раннем возрасте, поскольку младенцы входят в группу высокого риска из-за незрелости иммунной системы. Однако существует пожилым людям защита от пневмококка не менее важна, напомнила в беседе с RT врач-педиатр клиники "Атрибьют" Наталья Березкина.

Причина кроется в естественных возрастных изменениях иммунной системы. С возрастом иммунитет постепенно теряет способность быстро и эффективно распознавать возбудителей и бороться с ними. Поэтому инфекции, которые в молодом возрасте нередко протекают относительно легко, у пожилых людей значительно чаще приводят к тяжелым осложнениям предупредила доктор

Одним из наиболее опасных бактериальных возбудителей является Streptococcus pneumoniae. Эта бактерия остается одной из главных причин бактериальной пневмонии, а также может вызывать менингит, заражение крови и другие тяжелые инфекции, напомнила эксперт.