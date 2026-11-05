Пульмонолог: риск заболеть пневмонией выше у детей и пожилых людей

Пульмонолог рассказала, кто подвержен риску пневмонии чаще других Пульмонолог: риск заболеть пневмонией выше у детей и пожилых людей

Москва5 ноя Вести.Дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями чаще других рискуют заболеть пневмонией. Об этом сообщил РИА Новости заведующий пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы №1 врач-пульмонолог Алина Абдуллина.

В первую очередь в зоне риска находятся дети, особенно в возрасте до 5 лет​​​. У них иммунная система еще не полностью сформирована, и, как правило, анатомически у детей бронхиальное дерево сужено отметила специалист

По ее словам, у людей старше 65 лет также риск заболеть пневмонией выше из-за возрастного ослабления иммунитета.

Кроме того, в группу риска входят пациенты с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом и сердечной недостаточностью.

Врач добавила, что вероятность тяжелого течения болезни повышают курение и злоупотреблением алкоголем. Табачный дым и этанол повреждают слизистые дыхательных путей и подавляют местный иммунитет легких.