Невролог Кладова: эмоциональные люди чаще страдают от мигреней

Врач рассказала, кому угрожает мигрень Невролог Кладова: эмоциональные люди чаще страдают от мигреней

Москва22 сен Вести.Мигрень нападает на женщин в 2-3 раза чаще, чем на мужчин, рассказала в беседе в KП.RU врач-невролог челябинской городской клинической поликлиники № 8 Наталья Кладова.

Мигрень чаще случается у эмоционально восприимчивых людей. Если объяснять простыми словами, триггер в виде стресса провоцирует вброс белка CGRP из окончаний тройничного нерва. Он, в свою очередь, провоцирует боль, которую можно сравнить с током в оголенных проводах сравнила доктор

Мигрень имеет и наследственные корни. Причем передается не сама болезнь, а предрасположенность - как реагируют нейромедиаторы или сосудистая стенка.

По словам врача, средний возраст страдающих от мигрени - от 30 до 45 лет. Однако есть исключения, когда болеют 7-летние школьники или уже пожилые люди. Хотя, например, считается, что с наступлением менопаузы женщин мигрень проходит.

Ранее врачи рассказали, какие продукты могут спровоцировать мигрень.