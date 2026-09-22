Москва22 сенВести.Мигрень нападает на женщин в 2-3 раза чаще, чем на мужчин, рассказала в беседе в KП.RU врач-невролог челябинской городской клинической поликлиники № 8 Наталья Кладова.
Мигрень чаще случается у эмоционально восприимчивых людей. Если объяснять простыми словами, триггер в виде стресса провоцирует вброс белка CGRP из окончаний тройничного нерва. Он, в свою очередь, провоцирует боль, которую можно сравнить с током в оголенных проводахсравнила доктор
Мигрень имеет и наследственные корни. Причем передается не сама болезнь, а предрасположенность - как реагируют нейромедиаторы или сосудистая стенка.
По словам врача, средний возраст страдающих от мигрени - от 30 до 45 лет. Однако есть исключения, когда болеют 7-летние школьники или уже пожилые люди. Хотя, например, считается, что с наступлением менопаузы женщин мигрень проходит.
Ранее врачи рассказали, какие продукты могут спровоцировать мигрень.