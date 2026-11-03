Москва3 нояВести.Першение в горле, повышение температуры, одышка, кашель и боль в грудной клетке являются первыми симптомами развивающейся пневмонии, рассказала РИА Новости заведующий пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы №1 Алина Абдуллина.
Начинается болезнь с першения в горле, температуры, кашля, одышки, возможна потливость, слабость. Иногда присоединяется и боль в грудной клетке на фоне длительного кашля или при развитии осложненийсказала врач
По ее словам, инкубационный период пневмонии - до пяти дней болезни с момента заражения.