Пульманолог Абдуллина: пневмония начинается с першения в горле, одышки, кашля

Врач назвала первые симптомы пневмонии Пульманолог Абдуллина: пневмония начинается с першения в горле, одышки, кашля

Москва3 ноя Вести.Першение в горле, повышение температуры, одышка, кашель и боль в грудной клетке являются первыми симптомами развивающейся пневмонии, рассказала РИА Новости заведующий пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы №1 Алина Абдуллина.

Начинается болезнь с першения в горле, температуры, кашля, одышки, возможна потливость, слабость. Иногда присоединяется и боль в грудной клетке на фоне длительного кашля или при развитии осложнений сказала врач

По ее словам, инкубационный период пневмонии - до пяти дней болезни с момента заражения​​​.