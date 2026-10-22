Педиатр Алексеева: у детей ОРВИ, в отличие от гриппа, развивается постепенно

Врач-педиатр перечислила опасные симптомы ОРВИ у детей Педиатр Алексеева: у детей ОРВИ, в отличие от гриппа, развивается постепенно

Москва22 окт Вести.Насморк, чихание и першение в горле могут с первого дня свидетельствовать о протекании у ребенка ОРВИ. Об этом заявила врач-педиатр, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Анна Алексеева.

В интервью KP.RU она отметила, что простуда, ОРВИ и грипп по сути являются тремя разными формами респираторной инфекции.

Простуда – разговорное название легкой формы ОРВИ, а грипп – одна из тяжелых разновидностей ОРВИ, вызванная вирусами гриппа типа А или В. Главное отличие – в скорости нарастания симптомов и в том, как ребенок себя чувствует. При обычной простуде, легкой ОРВИ начало постепенное. Зачастую возникает першение в горле, потом появляется насморк, затем может присоединиться кашель сказала Алексеева

При этом температура при ОРВИ редко поднимается выше 38 градусов, а иногда вообще находятся в пределах нормы. В то же время грипп развивается стремительно и уже с первого дня температура ребенка может достигать 39-40 градусов, добавила эксперт.

Ранее эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что вакцинацию против гриппа в России нужно проводить в ускоренном темпе из-за грядущего массового периода ОРВИ.