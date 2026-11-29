Москва29 нояВести.Немедленно вызвать скорую помощь при ОРВИ или гриппе необходимо, если появились одышка, судороги, спутанность сознания или поднялась температура выше 40 градусов. Об этом РИА Новости рассказала врач – клинический фармаколог, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Шаталова.
При ОРВИ или гриппе немедленно звоните 103, если появился любой из этих признаков: дыхательная недостаточность, ... затрудненное дыхание, нехватка воздуха, посинение губ или носогубного треугольника; нарушения со стороны нервной системы – спутанность сознания, бред, заторможенность, трудности с пробуждением, судороги, внезапное сильное головокружениеперечислила Шаталова
Специалист отметила, что другие тревожные симптомы, при которых требуется скорая медицинская помощь, – это температура выше 40 градусов, не снижающаяся после приема жаропонижающих, сильная или непрекращающаяся рвота и признаки обезвоживания.
Ранее врач-оториноларинголог Анна Денисова предупредила, чем грозит сильное сморкание через обе ноздри при насморке.