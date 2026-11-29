Врач перечислила симптомы ОРВИ, при которых нужно вызвать скорую помощь

Врач назвала симптомы ОРВИ, при которых нужно вызвать скорую помощь Врач перечислила симптомы ОРВИ, при которых нужно вызвать скорую помощь

Москва29 ноя Вести.Немедленно вызвать скорую помощь при ОРВИ или гриппе необходимо, если появились одышка, судороги, спутанность сознания или поднялась температура выше 40 градусов. Об этом РИА Новости рассказала врач – клинический фармаколог, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Шаталова.

При ОРВИ или гриппе немедленно звоните 103, если появился любой из этих признаков: дыхательная недостаточность, ... затрудненное дыхание, нехватка воздуха, посинение губ или носогубного треугольника; нарушения со стороны нервной системы – спутанность сознания, бред, заторможенность, трудности с пробуждением, судороги, внезапное сильное головокружение перечислила Шаталова

Специалист отметила, что другие тревожные симптомы, при которых требуется скорая медицинская помощь, – это температура выше 40 градусов, не снижающаяся после приема жаропонижающих, сильная или непрекращающаяся рвота и признаки обезвоживания.

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