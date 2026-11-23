Россиянам напомнили, что делать, если в семье кто-то заболел ОРВИ Главный терапевт Минздрава Драпкина: больного с ОРВИ надо изолировать

Москва23 ноя Вести.Простывшего члена семьи нужно изолировать в комнате, выделить ему индивидуальную посуду и полотенце, передает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Если в семье кто-то заболел - по возможности изолируйте его в комнате, выделите отдельную посуду и полотенце, чаще проветривайте помещение и проводите влажную уборку сказала эксперт

Она подчеркнула, что эти меры важны особенно для детей, пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями.