Эксперт - о том, как снизить риск заражения ОРВИ в семье Врач Болибок рассказал, как дома снизить риск заражения ОРВИ

Москва23 ноя Вести.Если кто-то из домашних заболел ОРВИ, важно ограничить его контакты с близкими и усилить меры гигиены. В беседе с RT врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как снизить риск распространения инфекции.

По возможности заболевшему следует выделить отдельную комнату, но если это невозможно, соблюдать дистанцию не менее метра. Важно защитить от контактов с больным детей, пожилых людей и родственников с хроническими заболеваниями. Уход лучше поручить одному человеку.

Маску нужно менять каждые два-три часа, а если она увлажнилась — раньше. Маску желательно надевать и самому заболевшему, когда он выходит в общие помещения.

Мойте руки с мылом после каждого контакта с больным или его вещами посоветовал врач

Комнату больного рекомендуется проветривать каждые два часа, а влажную уборку проводить не реже двух раз в день. Особого внимания требуют дверные ручки, выключатели и другие поверхности, которых часто касаются домочадцы. Заболевшему нужны отдельные посуда и полотенце.