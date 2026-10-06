Врач Бережанский: горчичники и йодные сетки не помогут ребенку при лечении кашля

Пульмонолог развенчал популярные мифы о лечении кашля у детей Врач Бережанский: горчичники и йодные сетки не помогут ребенку при лечении кашля

Москва6 окт Вести.Популярные домашние способы лечения кашля у детей могут оказаться опасными для здоровья, рассказал KP.RU пульмонолог и аллерголог-иммунолог, доцент Сеченовского университета Павел Бережанский.

По словам специалиста, до 5-6 лет ребенок еще не способен эффективно откашливать мокроту. Поэтому "разжижающие" препараты могут увеличить ее объем и затруднить очищение дыхательных путей.

При кашле врач рекомендует поддерживать влажность воздуха на уровне 50-55%, регулярно проветривать комнату и чаще поить ребенка небольшими порциями. Муколитики при этом следует использовать только по назначению специалиста и в первой половине дня, чтобы ребенок успел откашлять образовавшуюся мокроту до сна.

Не делайте ингаляции с минералкой, ромашкой или алоэ. Небулайзер разбивает жидкость на мельчайшие частицы и доставляет их в самые глубокие отделы легких (альвеолы). Минеральные соли из нарзана или боржоми оседают в легких навсегда в виде микрокамней и выключают эти участки из дыхания. Отвары трав могут вызвать тяжелейший спазм и аллергический отек предупредил врач

Кроме того, не стоит использовать ингалятор без назначения врача и ставить ребенку горчичники и йодные сетки. Они не способны прогреть легкие, а при неправильном использовании могут привести к ожогу кожи, указал эксперт.

Еще один популярный метод, от которого Бережанский советует отказаться, - дыхание над горячей картошкой. Крупнодисперсный горячий пар может обжечь дыхательные пути и усилить отек слизистой.

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