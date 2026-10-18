Москва18 окт Вести.Увлажнитель воздуха может быть опасен для человека – в резервуаре с водой могут размножаться различные бактерии. Об этом ИС "Вести" рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

Она отметила, что в период отопительного сезона многие предпочитают использовать в жилых помещениях увлажнители воздуха.

Как раз-таки воздух является благоприятной средой для микробов, и если не увлажнять, то возможны различные проблемы со здоровьем сказала Абдуллаева

Главная опасность увлажнителей воздуха кроится именно в резервуаре, предупредила эксперт.

Там могут в воде размножаться опасные бактерии и плесень – микроскопические грибы. В такой воде могут развиваться вот опасные микробы, в том числе возбудители легионеллеза, возбудители пневмонии, есть вещества, которые вызывают аллергию. И поэтому высокая влажность как раз-таки способствует росту плесневых грибов и различных микробов пояснила она

Влажность воздуха в помещении при использовании увлажнителя не должна превышать 60%, сообщила Асият Абдуллаева.

В помещениях, где есть дети, лучше, конечно, использовать традиционный увлажнитель, он как раз-таки не распыляет вот эти соли, которые на мебели и бактерии. А ультразвуковой, он распыляет все. Далее, если использовать гигрометр, можно контролировать как раз-таки влажность воздуха. И влажность воздуха не должна превышать 60% добавила эксперт

Кроме того, она указала на необходимость постоянно промывать и просушивать резервуар с водой.

Нужно постоянно промывать и просушивать бак, хотя бы раз в неделю, а лучше раз в два-три дня, необходимо протирать мембрану мягкой щеткой. Чистить обязательно, потому что как раз-таки в воде образуются идеальные условия для патогенов посоветовала Асият Абдуллаева

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