Москва8 октВести.Сочетание сухого воздуха в помещении и длительной работы за монитором может привести к развитию компьютерного зрительного синдрома. Об этом "Абзацу" рассказал офтальмолог Дмитрий Сагоненко.
По словам специалиста, при концентрации на экране человек начинает моргать примерно в четыре раза реже, из-за чего слизистая оболочка глаз хуже увлажняется. Кондиционеры и отопление дополнительно пересушивают воздух и усиливают неприятные ощущения, отметил эксперт.
Компьютерный зрительный синдром объединяет и пересыхание, и нагрузку от гаджетов на близком расстоянииподелился Сагоненко
Для снижения нагрузки на глаза врач советует использовать увлажняющие капли с гиалуроновой кислотой и держать на рабочем столе портативный увлажнитель воздуха. Также специалист рекомендует каждый час делать перерывы и выполнять упражнения для глаз.
Важно каждый час делать перерывы и гимнастику: по 20 раз переводить взгляд с ближнего предмета на дальний. Можно подойти к окошку и поочередно смотреть то на стекло, то на деревоподытожил офтальмолог
Ранее врач Елена Баркевич назвала продукты, полезные для зрения. Среди них - печень и молоко.