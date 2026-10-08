Врач Сагоненко: редкое моргание за компьютером может привести к сухости глаз

Офтальмолог рассказал, как сухой воздух и монитор влияют на глаза Врач Сагоненко: редкое моргание за компьютером может привести к сухости глаз

Москва8 окт Вести.Сочетание сухого воздуха в помещении и длительной работы за монитором может привести к развитию компьютерного зрительного синдрома. Об этом "Абзацу" рассказал офтальмолог Дмитрий Сагоненко.

По словам специалиста, при концентрации на экране человек начинает моргать примерно в четыре раза реже, из-за чего слизистая оболочка глаз хуже увлажняется. Кондиционеры и отопление дополнительно пересушивают воздух и усиливают неприятные ощущения, отметил эксперт.

Компьютерный зрительный синдром объединяет и пересыхание, и нагрузку от гаджетов на близком расстоянии поделился Сагоненко

Для снижения нагрузки на глаза врач советует использовать увлажняющие капли с гиалуроновой кислотой и держать на рабочем столе портативный увлажнитель воздуха. Также специалист рекомендует каждый час делать перерывы и выполнять упражнения для глаз.

Важно каждый час делать перерывы и гимнастику: по 20 раз переводить взгляд с ближнего предмета на дальний. Можно подойти к окошку и поочередно смотреть то на стекло, то на дерево подытожил офтальмолог

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