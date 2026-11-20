Москва20 ноя Вести.Продолжительное использование очков виртуальной реальности может негативно сказаться на самочувствии детей: вызвать тошноту, головокружение и головную боль. Об этом NEWS.ru рассказала детский врач-офтальмолог офтальмологического центра "Зрение" Екатерина Сороколад.

По словам специалиста, во время использования VR-шлема глаза оказываются в непривычных условиях.

Когда виртуальный дракон пролетает в метре, глаза сводятся к переносице, как будто он и правда рядом. А хрусталик весь сеанс держит фокус на одном расстоянии. К тому же перед экраном мы моргаем реже, и может появиться чувство сухости сказала Сороколад

Дополнительная нагрузка связана с тем, что устройства рассчитаны на взрослых. Если положение линз нельзя настроить под особенности лица ребенка, он может смотреть через их край. Это ухудшает четкость изображения, ускоряет утомление глаз и может спровоцировать головную боль.

После игры также могут возникнуть головокружение и тошнота. Глаза видят полет или гонку, а вестибулярный аппарат сообщает мозгу, что тело сидит на месте заключила специалист

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