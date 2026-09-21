Офтальмолог рассказала об опасности сбривания ресниц ради модного тренда Офтальмолог: сбривание ресниц ради тренда может привести к воспалению глаз

Москва21 сен Вести.Модный тренд на сбривание ресниц ради более «маскулинного» образа может обернуться воспалением глаз, болью и ухудшением зрения. Об этом рассказала офтальмолог высшей категории сети клиник "Персона" и "Прозрение" Вера Мурашова в беседе с агентством РИАМО.

Специалист призвала мужчин не экспериментировать со сбриванием ресниц ради изменения внешности, поскольку это может привести к крайне неприятным последствиям.

Если ресницы растут неправильно и направлены в сторону глазного яблока, травмируя роговицу и конъюнктиву , — это называется трихиазом, который быстро приводит к кератоконъюнктивиту (одновременному воспалению роговицы и конъюнктивы). Данные состояния сопровождаются болью, светобоязнью и ухудшением зрения.

При этом неправильно растущие ресницы придется удалять или регулярно при помощи пинцета, или при помощи электрокоагуляции корня ресницы (точечное прижигание волосяного фолликула электрическим током), а лечение может оказаться длительным и сложным.

Эта процедура сама по себе травматична: она может спровоцировать новое воспаление, привести к рубцовым изменениям края века и необратимому косметическому дефекту, так как ресница на этом месте больше не вырастет сказала Мурашова

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