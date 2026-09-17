Врач Шевцова: новый тренд "феромон-максинг" может привести к проблемам с кожей

Врач рассказала, к чему может привести тренд на отказ от душа ради "феромонов" Врач Шевцова: новый тренд "феромон-максинг" может привести к проблемам с кожей

Москва17 сен Вести.Новый тренд "феромон-максинг" может привести к раздражению кожи, грибку, появлению неприятного запаха и другим проблемам. Об этом заявила RT врач-дерматовенеролог клиники "Будь Здоров" Светлана Шевцова.

"Феромон-максинг" – это тренд в соцсетях среди мужчин. Сторонники движения отказываются от душа, парфюма и стирки одежды, полагая, что так накапливают феромоны и становятся привлекательнее для женщин.

Следствием отсутствия гигиены становятся не только трудноустранимый запах, но и дерматологические проблемы: раздражение, зуд, фолликулит и грибковые поражения сказала Шевцова

Дерматовенеролог подчеркнула, что научные данные не подтверждают существование у человека феромонов, которые гарантированно повышают привлекательность для противоположного пола. Вместе с тем врач уточнила, что запах также бывает важным при выборе партнера, так как несет информацию о генах иммунной системы. По мнению специалиста, чем сильнее гены иммунной системы потенциального партнера отличаются от наших собственных, тем привлекательнее нам кажется человек

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что после покупки новой одежды ее следует постирать, так как стирка очищает ткань от промышленных химикатов.