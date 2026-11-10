Офтальмолог Барышникова предупредила об опасности кварцевых ламп для глаз Офтальмолог Барышникова назвала кварцевые лампы опасными для зрения

Москва10 ноя Вести.Прямой взгляд на кварцевую лампу и воздействие ультрафиолетового излучения могут привести к тяжелым ожогам роговицы и внутренней оболочки глаза. Об этом предупредила врач-офтальмолог Дарья Барышникова в беседе с "Абзацем".

По ее словам, такие повреждения способны вызвать серьезное ухудшение зрения.

Симптомы термического поражения появляются не сразу, а спустя шесть или 12 часов, когда у пациента серьезно страдает роговица и глубоко выпадает вся центральная зона видимости. Находиться в кабинетах при включенной кварцевой лампе категорически запрещено сказала она

По словам офтальмолога, полная слепота при воздействии кварцевой лампы маловероятна, поскольку боковое периферическое зрение обычно сохраняется. Однако глубокие разрушительные изменения в тканях глаза могут потребовать срочного хирургического вмешательства.

Барышникова отметила, что при небольшом поражении роговицу еще можно восстановить с помощью специальных регенерирующих средств. Но если формируются грубые рубцовые изменения, пациенту может понадобиться операция. Врач добавила, что при подобном повреждении необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам.

Описанное поражение глаз ультрафиолетом в клинической практике классифицируется как фотокератит. Данные Американской академии офтальмологии также подтверждают, что радиационное воздействие на глаза может вызывать ожог роговицы, боль, жжение и блефароспазм.