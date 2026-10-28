Москва28 окт Вести.Несмотря на то что ультрафиолет осенью слабее, чем летом, солнечные лучи типа А все еще могут негативно влиять на кожу и глаза. Об этом сообщает KP.RU.

Издание перечислило неожиданные риски для здоровья от солнечного излучения осенью.

У ряда лекарств есть фототоксические свойства. То есть такие препараты повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Это может приводить к пигментации и даже образованию волдырей рассказала изданию врач – клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Любовь Селиванова

Среди таких препаратов – отдельные антибиотики, противовоспалительные и мочегонные средства, амиодарон, некоторые противогрибковые и химиотерапевтические препараты. При их приеме рекомендуется избегать прямых солнечных лучей и пользоваться солнцезащитным кремом.

Ультрафиолет типа А проникает глубоко в кожу, повреждает ДНК, повышает риск рака кожи и ускоряет старение. Главный врач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии Александр Быканов также предупредил, что солнечное излучение может усугублять кожные заболевания, например розацеа. Защита особенно важна для людей, использующих ретиноиды для лечения акне или в косметических целях, а также после пилингов и других процедур.

Солнцезащитный крем рекомендуют применять при УФ-индексе выше 2, однако при длительных прогулках он может быть полезен и при более низких значениях. Офтальмологи также советуют не отказываться от солнцезащитных очков в солнечные дни: лучше выбирать модели с маркировкой UV400 или 100% UV protection.

В ближайшие дни УФ-индекс в Московской области не превысит 2. Этот показатель отражает интенсивность ультрафиолетового излучения: значения от 0 до 2 считаются низкими, от 3 до 5 – средними, а от 6 и выше – высокими или очень высокими.

Ранее издание NEWS.ru со ссылкой на семейного врача, эндокринолога, специалиста превентивной интегративной медицины, диетолога и нутрициолога Анастасию Самойлову назвало продукты, которые могут помочь избежать простуды осенью.