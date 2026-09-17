Онколог предупредил о "незаметных" признаках рака кожи Врач Пензов: некоторые виды рака кожи на ранних стадиях выглядят как прыщ

Москва17 сен Вести.Некоторые виды рака кожи на ранних стадиях могут выглядеть как обычный прыщ или ранка, предупредил врач-онколог, онкодерматолог "СМ-Клиники" Дмитрий Пензов. Его слова передает RT.

Злокачественное образование, как предупредил Пензов, не всегда выглядит как классическая "подозрительная родинка". В пример он привел базальноклеточный рак кожи — базалиому. Этот недуг может начинаться с небольшого узелка светло-розового цвета, внешне похожего на прыщ.

Насторожить должно, прежде всего, "поведение" небольшого образования. Если человек замечает, что оно постепенно увеличивается, периодически кровит или покрывается корочкой, а затем снова появляется, его нужно показать врачу заметил врач-онколог

Особенно, по его словам, речь идет об образованиях на лице, ушах, носу, плечах и других участках, регулярно подвергающихся воздействию ультрафиолетового излучения и получающих солнечные ожоги после загара.

Врач также напомнил о вреде УФ-лучей в солярии. Они в десятки раз выше, чем воздействие активного солнца, указал Пензов. Чтобы попасть в группу с повышенным риском онкозаболевания кожи человеку достаточно регулярно загорать по десять минут всего один раз в неделю.

Человеку следует обращать особое внимание на небольшие блестящие или плотные узелки, красноватые и шелушащиеся пятна, которые не исчезают. Также нельзя оставлять без внимания участки, напоминающие небольшую ранку или шрам, которые также не проходят.

Отсутствие болевых симптомов не говорит о том, что образование доброкачественное, подчеркнул онколог. Он отметил, что самое агрессивное новообразование кожи — меланома — может долго никак не проявлять себя. Без лечения, как добавил Пензов, опухоль начинает метастазировать и прорастать в окружающие ткани.

Главное правило — не ждать появления выраженных симптомов. Если образование меняется или никак не проходит, лучше сразу показаться врачу призвал врач, отметив, что обращать внимание следует не только на изменившиеся родинки, но и на любые новые образования кожи

Пензов объяснил, что в случае злокачественного процесса ранняя диагностика позволяет начать лечение тогда, "когда опухоль еще имеет небольшие размеры и не успела распространиться в окружающие ткани".